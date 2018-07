Empfehlung - Berlin schafft Kita-Gebühren komplett ab

dpaBerlin. Ab 1. August kostet die Kinderbetreuung auch für Kinder unter einem Jahr nichts mehr; die anderen fünf Jahre vor Schulbeginn waren schon seit 2007 schrittweise beitragsfrei gestellt worden. In allen Altersklassen müssen Eltern allerdings auch in Zukunft das Essen in den Kitas finanzieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/berlin-schafft-kita-gebuehren-komplett-ab-244718.html