Empfehlung - Berichte: Ermittler prüft Trump-Brief zur Entlassung Comeys

dpaWashington. Das Schreiben, das nicht abgeschickt wurde, lege im Detail dar, warum Trump Comey habe loswerden wollen, berichtete die „Washington Post“ unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. In dem Brief seien mehrere Beschwerden Trumps über Comey aufgelistet. Darunter finde sich etwa der Vorwurf, dass Comey nicht öffentlich sagte, dass in der Russland-Affäre nicht gegen Trump ermittelt wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/berichte-ermittler-prueft-trump-brief-zur-entlassung-comeys-206004.html