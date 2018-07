Passagiertunnel steht am Flughafen Düsseldorf an einer Parkposition für ein Flugzeug. Sami A. war am 13. Juli aus Nordrhein-Westfalen nach Tunesien abgeschoben worden, obwohl das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen am Abend zuvor entschieden hatte, dass dies nicht zulässig sei. Foto: Rolf Vennenbernd