Empfehlung - Bericht: Erdogan will bei Besuch in Berlin großes Protokoll

dpaBerlin. Er wolle zu einem offiziellen Staatsbesuch kommen, schreibt die „Bild“-Zeitung am Samstag unter Berufung auf Regierungskreise in Ankara und Berlin. Dazu gehören unter anderem ein Empfang durch den Bundespräsidenten mit militärischen Ehren und ein Staatsbankett. Nach Informationen der Zeitung will Erdogan bei seiner ersten Deutschland-Visite nach Übernahme des Präsidentenamtes auch in einer Veranstaltung zu Landsleuten sprechen. Der Besuch werde voraussichtlich Ende September stattfinden, über das genaue Datum werde aber noch verhandelt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/bericht-erdogan-will-bei-besuch-in-berlin-grosses-protokoll-244515.html