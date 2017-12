Empfehlung - Bauernpräsident Rukwied bekommt „Umwelt-Dinosaurier“

dpaBerlin. Deutschlands wohl peinlichster Umweltpreis „Dinosaurier des Jahres“ geht in diesem Jahr an Bauernpräsident Joachim Rukwied. Er erhalte den Negativ-Preis für seine rücksichtslose Blockade einer umweltfreundlichen Agrarreform, teilte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) am Donnerstag mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/bauernpraesident-rukwied-bekommt-umwelt-dinosaurier-219788.html