Baby stirbt nach Hundebiss in den Kopf

dpaBad König. Der sieben Monate alte Jannis aus Bad König im Odenwald ist nach einem Biss des Familienhundes gestorben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, biss das Tier das Baby am Montagnachmittag in der Wohnung in den Kopf. Der kleine Junge starb wenig später im Krankenhaus.(...)