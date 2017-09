Empfehlung - Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit ICE

dpaDortmund. In der Nähe von Dortmund ist ein ICE in einen PKW gekracht. Der Autofahrer ist dabei gestorben, wie die Polizei mitteilte. Der ICE war am Freitagabend auf dem Weg von Berlin nach Köln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/autofahrer-stirbt-nach-zusammenstoss-mit-ice-206003.html