Empfehlung - „Ausgehetzt“: Zehntausende demonstrieren gegen CSU-Politik

dpaMünchen. Mehrere Zehntausend Menschen haben am Sonntag in München gegen einen Rechtsruck in der Gesellschaft und in der Politik demonstriert. Unter dem Motto „#ausgehetzt - Gemeinsam gegen die Politik der Angst!“ wandten sie sich insbesondere gegen die Flüchtlingspolitik der CSU.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/ausgehetzt-zehntausende-demonstrieren-gegen-csu-politik-243883.html