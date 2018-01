Empfehlung - Aufatmen an Rhein und Mosel: Das Hochwasser geht zurück

dpaKöln/Koblenz. Die Hochwasserlage an Rhein und Mosel hat sich weiter entspannt. Der höchste Stand des Rheins in Düsseldorf wurde mit 8,38 Metern gegen 1 Uhr in der Nacht zum Dienstag erreicht. In Köln ging das Wasser am Vormittag pro Stunde um ein bis zwei Zentimeter zurück.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/aufatmen-anrhein-und-mosel-das-hochwasser-geht-zurueck-221092.html