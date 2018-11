Empfehlung - Attacken aus der CDU gegen Deutsche Umwelthilfe

dpaStuttgart/Berlin Die Deutsche Umwelthilfe hat mit ihren Klagen schon in etlichen deutschen Städten Diesel-Fahrverbote durchgesetzt. Sie spielt damit eine große Rolle in der Dieselkrise - und ist für viele in Politik und Autoindustrie seit langem ein rotes Tuch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/attacken-aus-der-cdu-gegen-deutsche-umwelthilfe-267075.html