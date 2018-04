Empfehlung - April-Sommer legt ab Montag den Rückwärtsgang ein

dpaOffenbach. Zuvor soll am Sonntag aber noch einmal richtiges T-Shirt-Wetter mit Temperaturen von bis zu 30 Grad im Süden und in der Mitte herrschen. In den übrigen Landesteilen werden bis zu 25 Grad erreicht - nur an der Nordsee bleibt es mit maximal 21 Grad kühler. In der Nacht zum Montag muss von West nach Ost mit Schauern und Gewittern gerechnet werden.(...)