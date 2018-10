Empfehlung - Apple-Uhr soll Ermordung Chaschukdschis aufgezeichnet haben

dpaIstanbul Die große türkische Zeitung „Sabah" berichtete am Samstag, dass der Journalist noch vor Betreten des saudi-arabischen Konsulats eine Aufnahmefunktion an seiner Apple Watch eingeschaltet habe. Sein Handy, das er seiner vor dem Konsulat wartenden Verlobten gegeben habe, sei mit der Uhr an seinem Handgelenk synchronisiert gewesen. So seien die Geräusche während seiner Exekution gespeichert worden.(...)