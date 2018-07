Empfehlung - Anwalt: Puigdemont hat Deutschland verlassen

dpaHamburg. Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont hat Deutschland verlassen. Er sei am Samstagmorgen abgereist und inzwischen in Brüssel angekommen, teilte sein Medienanwalt Till Dunckel in Hamburg mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/anwalt-puigdemont-hat-deutschland-verlassen-244522.html