Empfehlung - „Anschluss“ an Nazi-Deutschland: Österreich gedenkt Opfer

dpaWien. „Wo ist der Jud' Stephan Heller?“ Unmittelbar nach dem „Anschluss“ Österreichs an Nazi-Deutschland läutete es an der Tür des Schokoladenfabrikanten Heller in Wien. Die Hausdame konterte: „Die Herrschaften empfangen nur nach Voranmeldung.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/anschluss-an-nazi-deutschland-oesterreich-gedenkt-opfer-228749.html