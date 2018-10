Empfehlung - Angeklagter gesteht Erpressung mit vergifteter Babynahrung

dpaRavensburg „Ich möchte mich aber nicht zum Mörder machen lassen“, heißt es in einer schriftlichen Einlassung des Angeklagten, die sein Verteidiger an diesem Montag vortrug. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54 Jahre alten Mann versuchten Mord in fünf Fällen vor - außerdem versuchte besonders schwere räuberische Erpressung in sieben Fällen und gemeingefährliche Vergiftung (Az: 1 Ks 31 Js 20283/17).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/angeklagter-gesteht-erpressung-mit-vergifteter-babynahrung-259710.html