Akrobat des Cirque du Soleil stürzt vor Publikum in den Tod

dpaTampa. Ein Artist des weltberühmten Zirkus-Unternehmens Cirque du Soleil ist während einer Show in Florida in den Tod gestürzt. Der Unfall in der US-Stadt Tampa ereignete sich während einer Luftakrobatik-Nummer der Show „Volta“ mit mehreren Künstlern, wie das kanadische Unternehmen mitteilte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/akrobat-des-cirque-du-soleil-stuerzt-vor-publikum-in-den-tod-229585.html