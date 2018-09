AfD nimmt drohende Beobachtung durch Verfassungsschutz ernst

Parteiinterne „Sonderermittler“ sollen der AfD eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz ersparen. Die rechtspopulistische Partei will sich selbst ein Bild davon machen, was in manchen Landesverbänden so schief läuft, dass die Verfassungsschützer aufmerksam werden.