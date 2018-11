Empfehlung - AfD-Chef Meuthen: Verluste in Umfragen sind keine Trendwende

dpaMagdeburg Die Affäre um Spenden aus dem Ausland, die Debatte über eine mögliche Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz sowie „die mediale Bearbeitung von Chemnitz“, hätten der AfD nicht gut getan, sagte Meuthen am Samstag der Deutschen Presse-Agentur am Rande der AfD-Europawahlversammlung in Magdeburg. „Das sind jetzt kleine Rückschläge“, die aber an der grundsätzlichen Aufwärtsbewegung nichts änderten. Die Delegierten in Magdeburg hatten Meuthen am Freitag zum Spitzenkandidaten für die Wahl zum Europäischen Parlament im Mai bestimmt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/afd-chef-meuthen-verluste-in-umfragen-sind-keine-trendwende-266720.html