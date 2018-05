Empfehlung - 81-Jähriger in Radlergruppe gefahren: Frau stirbt in Klinik

dpaKlein Köris. Ungebremst fuhr ein 81 Jahre alter Autofahrer am Sonntag auf einer Landstraße in Brandenburg in eine vierköpfige Radfahrergruppe aus Berlin - eine der verletzten Frauen ist am Tag darauf gestorben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/81-jaehriger-in-radlergruppe-gefahren-frau-stirbt-in-klinik-235953.html