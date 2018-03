Empfehlung - 68 Tote bei Häftlingsmeuterei in Venezuela

dpaCaracas. In Venezuela sind 68 Menschen bei einer Meuterei von Gefangenen in einer Polizeistation ums Leben gekommen. Dies teilten die Behörden des Landes in der Nacht auf Donnerstag mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/68-tote-bei-haeftlingsmeuterei-in-venezuela-230712.html