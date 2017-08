Empfehlung - 28 Verletzte bei Zugunglück in Polen

dpaWarschau. 28 Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Züge im Norden Polens leicht verletzt worden, darunter auch Kinder. Ein Güterzug und ein Schnellzug mit rund 200 Passagieren an Bord waren am Mittwochabend im Bahnhof von Smetowo Graniczne in der Wojwodschaft Pommern kollidiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/28-verletzte-bei-zugunglueck-in-polen-205796.html