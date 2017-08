Empfehlung - 20 Meter großer Baum kracht während Grillparty in Haus

dpaMülheim an der Ruhr. Während einer Gartenparty ist in Mülheim an der Ruhr ein 20 Meter großer Baum umgestürzt und in ein Haus gekracht. Die Bewohner und ihre Gäste befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks, am Sonntagabend, nicht im Haus - sie waren im Garten und grillten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/20-meter-grosser-baum-kracht-waehrend-grillparty-in-haus-203598.html