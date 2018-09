Empfehlung - 18 Verletzte bei Protesten in Chemnitz

dpaChemnitz Bei den Kundgebungen in Chemnitz am Samstag sind nach Polizeiangaben 18 Menschen verletzt worden. Darunter seien auch drei Beamte, die beim Zurückdrängen von Demonstranten Blessuren erlitten, teilte die Polizei in Chemnitz mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/18-verletzte-bei-protesten-in-chemnitz-248611.html