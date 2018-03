Empfehlung - 14-Jährige in Berlin getötet: Polizei ermittelt im Umfeld

dpaBerlin. „Die Mordkommission ermittelt in alle Richtungen“, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag dazu. Die Jugendliche wurde von ihrer Mutter am Mittwochabend in der gemeinsamen Wohnung in Berlin-Alt-Hohenschönhausen tot gefunden. Eine Obduktion in der Rechtsmedizin bestätigte am Donnerstag den Verdacht eines Gewaltverbrechens. Nähere Infos gab es zunächst nicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/14-jaehrige-in-berlin-getoetet-polizei-ermittelt-im-umfeld-228370.html