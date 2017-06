Zugverkehr in Quendorf sorgt für Diskussion

Schüttorf. Am 9. Dezember 2018 sollen wieder Personenzüge von Bad Bentheim aus durch die Grafschaft in Richtung Nordhorn und Neuenhaus rollen. Mit den Auswirkungen der Wiederaufnahme des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) auf die Samtgemeinde hat sich jetzt der Schüttorfer Samtgemeinderat in seiner fünften Sitzung schwerpunktmäßig beschäftigt. Die genauen Pläne stellten für den BE-Vorstand Joachim Berends und Ralf Uekermann und für den Landkreis Kreisrat Dr. Michael Kiehl und Frank Adenstedt (Abteilungsleiter Verkehr) vor.

Dabei hörten nicht nur die Samtgemeinderatsmitglieder genau zu, sondern auch mehrere Bürger aus Quendorf, die als Anwohner an der Bahnstrecke unmittelbar betroffen sind. Die befürchten nicht nur mehr Lärm durch die Personenzüge, die im Halbstundentakt entweder in Richtung Nordhorn oder in Richtung Bad Bentheim vorbeifahren, sondern auch eine höhere Verkehrsbelastung. Denn der Bahnhof in Quendorf wird auf dem Gebiet der Samtgemeinde ein Haltepunkt werden.

Hilde Mannebeck, die selbst lange dem Samtgemeinderat angehörte, brachte in einer Einwohnerfragestunde ihre Bedenken vor. Dabei hob Mannebeck vor allem hervor, dass das Gebiet durch Autobahn, Kreisstraße und Schienengüterverkehr bereits einer hohen Belastung ausgesetzt sei. „Alles ist auf einen Kilometer konzentriert. Was ist machbar, um die Lebensqualität zu erhalten?“, fragte Mannebeck, die betonte, dass sie nicht grundsätzlich gegen das wichtige Infrastrukturprojekt für die Grafschaft sei. „Wir beschaffen die leisesten und abgasärmsten Fahrzeuge, die es in Europa derzeit gibt. Diese Züge hört man nicht“, sagte Joachim Berends.

Der Vorstand der Bentheimer Eisenbahn, Joachim Berends, stellte sich während der jüngsten Sitzung den Fragen der Ratsmitglieder in Schüttorf. Foto: Schröer

Das förderte bei den Anwohnern einen weiteren Kritikpunkt in Sachen Sicherheit zutage. Die Anwohner monierten, dass die Bahnübergänge nur durch Licht- und Akkustiksignale gesichert würden, aber nicht durch eine Halbschranke. Neu sind die Bedenken der Anwohner für die Verantwortlichen nicht. In der Vergangenheit hat bereits mehrfach ein Austausch zwischen den Beteiligten stattgefunden. Kiehl betonte, dass dieser Dialog fortgeführt werden soll, um für alle die bestmögliche Lösung zu erreichen.

Bislang sehen die Pläne vor, auf der Strecke verschiedene Übergänge zu schließen und die anderen optisch und akkustisch zu sichern. Um die Anwohner vor extremen Lärmbelastungen zu schonen, haben die Bentheimer Eisenbahn und der Landkreis früh entschieden, den Güterverkehr nicht in die Nacht zu verlegen, sondern parallel zum Personennahverkehr tagsüber über die Strecke zu schicken.

Im Rahmen der SPNV-Wiederaufnahme wurde auch die grundsätzliche Situation im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Samtgemeinde beleuchtet. Ausgebaut wird das Angebot durch den Zugverkehr nicht. Denn die Züge werden quasi die Buslinie 100 ersetzen, die von Bad Bentheim in Richtung Nordhorn fährt, aktuell wegen der Baumaßnahmen in der Unterführung aber über Schüttorf führt. „Der Status Quo wird erhalten. Mehr Nahverkehr würde auch mehr Zuschüsse von den Kommunen erfordern“, betonte Berends.

Für eine bessere Anbindung des Schüttorfer Industriegebietes an den ÖPNV machte sich Samtgemeinderatsmitglied Rüdiger Köhler stark, der auch Vorsitzender des Vereins Wirtschaftsstandort Schüttorf (Wisev) ist. Köhler bot an, dass der Wisev den Landkreis bei Befragungen in den Unternehmen unterstütze, um den Bedarf zu ermitteln.

Weitere Themen im Rat: Zu Beginn der Sitzung hatte Heide Becker, die Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde, über die Vielschichtigkeit ihrer Arbeit (ab Juli 2013) berichtet. Dabei wurde deutlich, dass es zwar Fortschritte bei Gleichbehandlung der Geschlechter gibt, sie bei ihrer Arbeit aber auch immer wieder Hürden überwinden muss. So musste ein Schwimmkurse für muslimische Frauen wieder eingestellt werden, weil die Anforderungen an die Schwimmkurse im Hallenbad in Schüttorf nicht zu erfüllen waren.

Die Abstimmungen im Rat verliefen einstimmig. In den Schulausschuss, der auch mit drei ratsfremden Mitgliedern besetzt werden muss, wurde als Vertreter der Lehrer Carolin Wiedemeier (Grundschule Quendorf) berufen. Vertreterin ist Sabrina Reckermann (ebenfalls Grundschule Quendorf). Der Gemeindebrandmeister Jörg Böttick hat der Verwaltung mitgeteilt, dass er sein Amt niederlegen möchte. Dem Wunsch entsprach der Samtgemeindeausschuss und entließ Böttick aus dem Ehrenbeamtenverhältnis. Ein Nachfolger wird durch die Ortsbrandmeister und Stellvertreter der drei Ortsfeuerwehren gewählt. Bis dahin übernimmt der stellvertretende Gemeindebrandmeister Hermann Rademaker Aufgaben.