Schüttorfer nach Angriff auf Ersthelfer verurteilt

Schüttorf/Osnabrück. Schon vor dem Amtsgericht Nordhorn hatte der Schüttorfer zugegeben, dass er am 15. Mai 2016 nach einem Kindergeburtstag in Schüttorf, bei dem reichlich Wodka konsumiert worden war, sowohl Rettungswagenbesatzung als auch später zwei herbeigerufene Polizeibeamte angegriffen und beleidigt hatte. Seine Mutter hatte auf der Straße einen Schwächeanfall erlitten und sollte ins Krankenhaus gebracht werden. Der Angeklagte wollte unbedingt mitfahren. Die Situation eskalierte, als die Mutter den Rettungswagen verließ und erneut kollabierte. Erst versuchte der 39-Jährige, die Sanitäter zu schlagen, dann griff er Polizisten an, die ihn zur Raison bringen wollten. Er versuchte, sie mit Kopfstößen zu verletzen, und beleidigte sie mehrmals massiv. Selbst im Polizeiwagen trat er noch nach den Beamten.

Urteil Amtsgericht

Dieses Tatgeschehen hatte das Amtsgericht Nordhorn als Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verurteilt und mit acht Monaten Gefängnis mit Bewährung geahndet. Dieses Urteil wollte die Staatsanwaltschaft nicht akzeptieren. Im Laufe der Berufungsverhandlung wurde deutlich, dass der 39-Jährige drogenabhängig ist und bereits zahlreiche Straftaten im Drogenrausch begangen hatte. Zwölf Jahre hat er bereits im Gefängnis verbracht und keine Bewährung durchgestanden.

Neues Urteil

Sollte er nun, wie es die Staatsanwältin vorsah, in einer Entziehungsanstalt die Gelegenheit haben, sich mit seiner Suchtproblematik auseinanderzusetzen, oder sollte das Urteil der Vorinstanz bestätigt werden?

Rechtsanwalt Thomas Heils sah die Chance, dass sein Mandant ein Leben ohne Straftaten führen könne, als gegeben an. Seit über einem Jahr, so führte er aus, habe der Angeklagte sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen. In einem ausführlichen Beweisantrag legte er dar, dass das Gutachten eines bestellten Psychiaters fehlerbehaftet sei. Er forderte die Beauftragung eines weiteren Gutachters. Die Tat, so Heils, stehe nicht im Zusammenhang mit der Drogenproblematik seines Mandanten. Sie sei eine Folge der psychischen Ausnahmesituation gewesen in der sich der Angeklagte wegen der bedrohlichen Situation seiner Mutter befunden habe.

keine gute Sozialprognose

In der Ablehnung des Beweisantrages verwies der Vorsitzende Richter auf seine eigene Sachkenntnis und bestritt, dass der anerkannte Gutachter Fehler gemacht habe. In ihrem Plädoyer lenkte die Staatsanwältin noch einmal die Aufmerksamkeit auf das lange Strafregister des Angeklagten. Sie könne keine Gründe für eine positive Sozialprognose erkennen. Eine Bewährungsstrafe sei daher auszuschließen. Ferner beantragte sie die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Das sei eine Chance für den Angeklagten. Bei seinem „Hang zum Drogenmissbrauch“ seien weitere Straftaten zu erwarten.

Plädoyer Verteidigung

Rechtsanwalt Heils betonte in seinem Plädoyer die positive Beurteilung des Bewährungshelfers seines Mandanten: „Seit einem Jahr läuft er in der Spur.“ Er beantragte die Verwerfung der Berufung. Sein Mandant bat in seinem letzten Wort um eine letzte Chance. Deutliche Worte fand der Richter in seiner Urteilsbegründung. Nach dem Kindergeburtstag mit reichlich Alkohol habe der Angeklagte Menschen angegriffen und beleidigt, die eigentlich helfen wollten. Es seien auch hier Beleidigungen erfolgt, die sich „Polizeibeamte fast täglich von Besoffenen an den Kopp knallen lassen müssen“. Das sei eine „echte Sauerei und daher auch strafbar“. Die strafrechtliche Vita des Angeklagten lasse eine Bewährungsstrafe nicht zu. Er sei bereits kurze Zeit nach seiner letzten Haftentlassung erneut straffällig geworden. Es sei nicht erkennbar, dass der Angeklagte sich ernsthaft um die Bewältigung seiner Suchtproblematik gekümmert habe: „Ein paar Termine bei der Suchtberatungsstelle reichen da nicht aus.“

Urteilsspruch

Es sei erkennbar, dass der Schüttorfer sich mit Händen und Füssen dagegen wehre, eine Therapie zu beginnen. Die Einweisung in eine Entziehungsanstalt sei daher anzuordnen. Für die eigentliche Tat verhängt das Gericht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten ohne Bewährung.