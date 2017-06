Grundschule in Schüttorf feiert Jubiläum

Schüttorf. Mit dem Ruf „Aus dem Weg, wir sind Schauspieler“ drängten sich acht Grundschüler durch die Zuschauermenge in den Gängen des Schulgebäudes an der Hermann-Schlikker-Straße, um in die Aula zu gelangen. Dort saßen bereits Hunderte andere Schüler, Eltern, Geschwister und Großeltern. Begrüßt wurden sie einen Augenblick später von den kleinen „Schauspielern“ auf der Bühne in einem Dutzend Sprachen, um gemeinsam zu feiern. Denn vor genau 50 Jahren wurde die Evangelische Grundschule Schüttorf gegründet.

„Und seitdem hat mit Sicherheit kein Stillstand geherrscht“, sagte Schulleiterin Inge Hansmann. Gemeinsam mit den Lehrern der Schule ließ sie die Geschichte des Hauses Revue passieren, erzählte von Zertifizierungen, Auszeichnungen, Umbauten, einem Umzug und anderen wichtigen Eckpunkten. „Das alles zeigt, dass es ein ereignisreiches halbes Jahrhundert war. Aber: Dank der Kinder bleiben Schulen stets jung. Sie altern nie, sondern gewinnen nur an Erfahrung hinzu“, sagte Gerhard Verwold als Vertreter der Samtgemeinde und lobte die gute Arbeit aller, die am Schulleben mitwirken. Er erinnerte daran, dass ein gutes Gebäude zwar Voraussetzung sei, aber nicht das Herz der Schule. „Das sind nämlich immer die Kinder, deren Wünsche, Träume und Ideen in der Schulzeit ihren Anfang nehmen“, sagte er.

Dass es in Schüttorf vorangeht, liege auch an der guten Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Förderverein, sagte Inge Hansmann. Die Fördervereinsvorsitzende Verena Hesselink ermunterte alle Eltern, sich bei Interesse zu melden, um eigene Ideen einzubringen. „Denn nur zusammen machen wir aus der Grundschule auch in Zukunft eine tolle Schule.“ Den Grundstein dafür haben seit 1967 vier Schulleiter und bislang 172 Lehrer und andere engagierte Mitarbeiter gelegt.

Endlich wieder in ihrer eigenen Schule mit Unterricht statt Hausarbeit, sagten die Schüler nach einer imaginären Zeitreise ins Jahr 1517. Foto: Stephan-Park

Dass das nicht schon immer eine Selbstverständlichkeit war, zeigten die Schüler sowie die Pastoren Johannes de Vries und Konrad Pfannkuche in einem kleinen Theaterstück. Gemeinsam begaben sie sich darin auf eine Zeitreise ins Jahr 1517. „Damals konnten die meisten Menschen weder lesen noch schreiben“, erklärte de Vries. „Und rechnen auch nicht“, fügte Pfannkuche hinzu. Dass das heute nicht mehr so ist, sei unter anderem ein Verdienst von Luther, meinten die beiden. „Deshalb passt es gut, dass wir 2017 in Schüttorf an der Schule gleichzeitig mit der Reformation unser Jubiläum feiern“, sagte die Schulleiterin.

In dem Theaterstück zeigten die Schüler, dass sich auch die Kindheit damals und heute deutlich unterscheidet. So ermunterte die pädagogische Mitarbeiterin Anja Peterberns in der Rolle des frühneuzeitlichen Lehrers die Kinder nicht zum Lernen. Stattdessen drückte sie den Jungen zum Fegen einen Strohbesen in die Hand und schickte die Mädchen nach Hause. Statt zu lernen sollten sie sich lieber um Hausarbeit kümmern. Bei der ersten Gelegenheit zur Flucht sausten die Kinder in die Zeitmaschine auf der Bühne, um wieder in ihre „schöne Schule“ der Gegenwart zurückzukehren. Musikalisch umrahmten der Schulchor und ein Flötentrio die Geschichte. Für Abwechslung sorgte zudem eine Mädchengruppe, die einen türkischen Volkstanz aufführte.

Nach dem offiziellen Teil verschwanden vor allem die Kinder schnell aus der Aula. Denn auf dem Hof warteten eine Hüpfburg und Kinderschminken. Für den kleinen Hunger boten die Organisatoren kalte Getränke, Snacks, Kaffee und Kuchen an.