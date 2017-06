Bildergalerie: 1. Beach-Food-Festival am Quendorfer See

Zum 1. Beach-Food-Festival am Quendorfer See kamen am Wochenende Hunderte Gäste aus der Grafschaft und der Region. Sommerwetter und kulinarische Köstlichkeiten aus der ganzen Welt lockten die Besucher an. Eindrücke davon gibt es in der GN-Bildergalerie.