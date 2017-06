Anschwimmfest: Isterberger Bürgermeister Wilmink geht baden

Das Schwimmbecken in Wengsel in der Gemeinde Isterberg startete am Sonntag mit einem Anschwimmfest in die Saison. Der Sprung ins kühle Nass war für viele Menschen bei hochsommerlichen Temperaturen eine angenehme Erfrischung.