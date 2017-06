Am Quendorfer See wird ein Beach-Food-Festival gefeiert

Am Wochenende gibt es eine Premiere am Quendorfer See in Schüttorf: Erstmals wird dort das Beach-Food-Festival gefeiert. Wer am Sonnabend und am Sonntag mit dem Auto anreist, sollte auf die geänderte Verkehrsführung rund um den See achten.