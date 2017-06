Neuer Friseursalon an der Hagenstraße in Nordhorn

Seit dem 1. März ist Eva Lühn mit einem eigenen Friseursalon an der Hagenstraße 26 in Nordhorn vertreten. Nach anderthalbjähriger Kooperation mit Haargenau Friseure im emsländischen Lingen hat Eva Lühn wieder die volle Energie und auch ganz viel Lust, selbstständig zu arbeiten. Ab dem 1. Juni ist zusätzlich Bernd Menne mit im Salon vertreten, der in Nordhorn einen guten Namen als Friseur hat. Der Friseursalon von Eva Lühn ist von Dienstag bis Freitag durchgehend von 9 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Termine für Montag und außerhalb der Ladenöffnungszeiten können individuell unter der Festnetznummer 05921 7296357 und der Mobilnummer 0175 8665323 vereinbart werden. Nähere Informationen über die Facebook-Seite von Friseur Eva Lühn. Foto: J. Lüken

Karte