Media Markt zeigt E-Bikes und verlost eines davon

Nordhorn. Radfahren mit dem E-Bike liegt voll im Trend. Das zeigte eine Ausstellung des Media Markts Nordhorn beim 9. Grafschafter Anfietsen. Zusammen mit dem E-Bike-Hersteller Fischer hatte der Elektrofachmarkt auf dem Marktplatz in Nordhorn einen Info-Stand aufgebaut und zeigte dort sein aktuelles E-Bike-Sortiment. Für regen Publikumsandrang sorgte auch eine Verlosung. Als Hauptpreis wurde ein nagelneues E-Bike von Fischer im Wert von 999 Euro an die glücklichen Gewinner übergeben.

Media Markt ist unter die Fahrradhändler gegangen. Was wenig verwundert, wenn man erfährt, dass es sich dabei ausschließlich um elektrisch angetriebene Zweiräder handelt – und die passen hervorragend ins Sortiment des Elektrofachmarkts. „Pedelecs“ werden E-Bikes in der Fachsprache genannt, weil der Elektroantrieb über die Pedale erfolgt. „Man muss schon noch selbst in die Pedale treten. Der Elektromotor dient sozusagen als Verstärker der eigenen Muskelkraft. Dadurch wird das Radeln kinderleicht“, erklärt Matthias Schäper, der Geschäftsführer des Media Markts Nordhorn. Diese Erfahrung konnten auch die zahlreichen Besucher machen, die die Gelegenheit zu einer Probefahrt nutzten. Präsentiert wurde eine erfreulich breite Modellpallette im Segment E-Bikes. Vom City-Rad bis zum Mountain-Bike ist für jeden etwas dabei.

E-Mobilität mit Fun-Faktor: Hoverboards

Neben Elektrofahrrädern wurden auch Hoverboards gezeigt, die an Surfbretter erinnern und ebenfalls mit Elektromotoren angetrieben werden. Hoverboards sind mit hochsensiblen Gleichgewichtsstabilisatoren ausgestattet und lassen sich durch minimale Körperbewegungen und Gewichtsverlagerungen steuern. „Die Fortbewegung auf Hoverboards ist nicht besonders schwer. Mit ein wenig Übung hat man den Dreh `raus und erlebt ein Fahrgefühl, als ob man schweben würde“, erklärt der Media Markt-Chef. Insbesondere junge Leute zeigten großes Interesse an den futuristischen Fortbewegungsmitteln.

Elektromobilität wird immer wichtiger

Insgesamt war die Ausstellung ein großer Erfolg. „Das Grafschafter Anfietsen war eine tolle Gelegenheit, das zunehmend wichtige Thema Elektromobilität einem größeren Publikum vorzustellen. Wir hatten für alle Generationen geeignete Produkte im Programm und haben eine sehr gute Resonanz erzielt“, so Matthias Schäper. Wer beim Grafschafter Anfietsen nicht dabei sein konnte, hat jederzeit Gelegenheit, sich die Elektrofahrzeuge im Media Markt Nordhorn anzuschauen.

Weitere Informationen unter: www.mediamarkt.de/markt/nordhorn

