Fischhandel Koelewijn mit neuem Geschäft

Der Niederländer Hillebrand Koelewijn und sein Kompagnon Jan Dirk ter Beek eröffnen am 1. Dezember ihr neues Fischgeschäft beim „Denekamper Center“ an der Ecke Denekamper Straße/Friedrich-Ebert-Straße in Nordhorn.