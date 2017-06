Bäckerei Sundag eröffnet neue Filiale in Lingen

am Lingen. Eine bekannte und bewährte Adresse für gute Backwaren in Lingen ist die Bäckerei Sundag (www.sundag.de). Seit 17 Jahren ist das Schüttorfer Unternehmen mit zwei Standorten in der Innenstadt vertreten.

Um für Kunden, die mit dem Auto kommen, noch attraktiver zu werden, wurde am vergangenen Wochenende eine weitere Filiale an der Rheiner Straße im Lingener Stadtteil Darme direkt am letzten Kreisverkehr vor der Umgehungsstraße – neben Tedox – eröffnet, die über genügend Parkplätze verfügt. Die Auf- und Abfahrt vom Gelände erfolgt problemlos durch den Kreisverkehr.

Entstanden ist ein neues „Lieblingsplätzchen“, das sich am Konzept des ersten Lieblingsplätzchens an der Hauptstraße in Nordhorn orientiert. Beim Umbau des Gebäudes blieb der Hallencharakter weitestgehend erhalten, doch es sind auch gemütliche Nischen geschaffen worden, die zum Verweilen einladen. Insgesamt gibt es 120 Sitzplätze, die den verschiedensten Bedürfnissen der Kunden angepasst sind, egal ob sie nur kurz eine Tasse Kaffee trinken wollen oder sich auch Zeit lassen können. Zentrales Gestaltungselement ist ein großer Kommunikationstisch mit den Maßen 400 mal 140 cm, der über Steckdosenanschlüsse für Tablets und Smartphones verfügt. In einem optisch abgegrenzten Raum können auf einem Podest kleine Feierlichkeiten in Form von gemeinsamen Frühstücken oder Kaffeetrinken für bis zu 25 Personen durchgeführt werden.

Das Angebot des zweiten Lieblingsplätzchens in Lingen ist reichhaltig. Dazu gehören Themenfrühstücke, ein umfangreiches Snacksortiment inklusive Burgern und Pizzen sowie mehrere Sorten selbst kreierter Lieblingsplätzchen in Herzform.

Abgerundet wird das vielgestaltige Konzept des neuen Standortes durch eine Außenterrasse, eine Kinderspielecke, einen Wickelraum und ausreichend Platz für Rollatoren und Kinderwagen.

Dass das Projekt innerhalb von nur acht Wochen Bauzeit umgesetzt worden ist, ist auf die konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten zurückzuführen. Einen besonderen Dank richtet die Bäckerei Sundag an die Genehmigungsbehörden, die Stadtverwaltung Lingen, den Ortsrat Lingen-Darme, die fleißigen Handwerker, den innovativen Architekten und die hoch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den eigenen Reihen.

Die neue Filiale der Bäckerei Sundag ist montags bis freitags schon ab 5 Uhr sowie samstags und sonntags schon ab 6 Uhr geöffnet, an 362 Tagen im Jahr.

Karte

Außenaufnahme der Bäckerei Sundag an der Rheiner Straße. Foto: J. Lüken

Das „Lieblingsplätzchen“ der Bäckerei Sundag lädt zum gemütlichen Verweilen eiin. Foto: J. Lüken

Die reichhaltige Kuchen- und Brottheke lässt keine Kundenwünsche offen.. Foto: J. Lüken