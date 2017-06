60 Jahre Bauunternehmen Feige

am Uelsen. Es war im Jahr 1957, als Erich Feige kaum drei Monate nach der Meisterlehre den Entschluss fasste, sich mit einem eigenen Bauunternehmen selbstständig zu machen. Dass es der richtige Weg war, zeigte der Erfolg. Die Räumlichkeiten mussten aufgrund der vielen Aufträge erweitert werden, und die Zahl der Mitarbeiter stieg ständig. Heute wird das Unternehmen in dritter Hand von Kerstin Toueiti, Enkelin von Erich Feige, weitergeführt.

In diesem Jahr kann das Bauunternehmen Erich Feige auf sein 60-jähriges Bestehen zurückblicken. Seit der Gründung steht es für hochwertige Bauleistungen und einen hervorragenden Ruf in der Kundschaft. Bei Bauprojekten aus dem privaten, gewerblichen oder öffentlichen Bereich konnte sich der Betrieb mit Sitz in Uelsen als leistungsstarker und kompetenter Partner für seine Auftraggeber erweisen. Deren Wünsche werden serviceorientiert und fachkundig umgesetzt.

Um diese Kompetenz auch für die nächsten Jahrzehnte zu sichern, werden die Mitarbeiter ständig weitergebildet. Inhaberin Kerstin Toueiti weiß: „Unsere Mitarbeiter sind das besondere Kapital unseres Unternehmens und seit vielen Jahren Garant für beste Qualität.“ Das hat natürlich seine Gründe, denn die Mitarbeiter fühlen sich durch den familiären Führungsstil einfach wohl und sind bereit, auch viel zu leisten. Gemeinsame Aktivitäten fördern das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt untereinander. Es ist auch nicht verwunderlich, dass viele Mitarbeiter schon lange beim Bauunternehmen Erich Feige tätig sind und zum Teil sogar ihre Lehrzeit dort absolviert haben. Somit steht einer positiven Weiterentwicklung nichts im Wege. Nähere Informationen: www.feige-bau.de