Zwölf Tote bei Feuer in türkischem Mädchenwohnheim

Eigentlich sollte der Mann die islamistische Szene durchleuchten - doch der neue Mitarbeiter war wohl selbst Islamist. Im Chat geriet er an den Falschen - einen V-Mann des Verfassungsschutzes. mehr...

Die Lage in Aleppos Rebellengebieten wird immer schlimmer. Menschen auf der Flucht werden zu Tode gebombt, Anwohner berichten von Chaos und Verzweiflung. Die Rebellen wollen trotz Verlusten nicht aufgeben. mehr...

Pegida-Chef Lutz Bachmann muss wegen Volksverhetzung eine Geldstrafe von 9600 Euro zahlen. In der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Dresden zogen heute sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft auf Vorschlag des Richters ihre Berufung zurück. mehr...

Was man sich umhängt, an den Finger steckt oder durchs Ohrläppchen bohrt, sollte schön aussehen - und sonst nichts. Aber Verbraucherschützer finden in Modeschmuck immer wieder Stoffe, die nicht hineingehören. mehr...