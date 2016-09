Zweite Generation Winkelmann setzt Erfolg fort

Die Wäscherei Winkelmann GmbH am Gildehauser Weg 84 kann auf jahrzehntelange Erfahrungen verweisen.

gn Nordhorn. Die Wäscherei Winkelmann GmbH am Gildehauser Weg 84 kann auf jahrzehntelange Erfahrungen verweisen. Seit 17 Jahren wird das Unternehmen in zweiter Generation von der Tochter Andrea Heidrich geleitet. Das Fachgeschäft bietet professionell das Waschen und Reinigen der kompletten Oberbekleidung an.

Die gesamte Wäsche in Privathaushalten zählt hinzu. Ebenso werden Wäschereidienstleistungen für Hotels, Gaststätten, Pflegeeinrichtungen mit Mietwäsche und Leasing angeboten. Mangeln und Stärken zählen hinzu wie das Reinigen und die Pflege von Teppichen, Ledersachen oder Brautkleidern durch Partnerbetriebe.