Zweieinhalb Stunden „Abigalli“ in Bardel

Wenn am Montagabend Joko Winterscheid und Klaas Heufer-Umlauf ihre Show „Circus Halligalli“ moderieren, dann dürfen sich die Zuschauer meist auf schlichten Humor und eine Sendung freuen, bei der es häufig auch mal drunter und drüber zugehen kann. Die Stufe 12 des Missionsgymnasiums St. Antonius Bardel hat sich von diesem Konzept inspirieren lassen und ihren diesjährigen „Bunten Abend“ unter dem abgewandelten Slogan „Circus Abigalli“ veranstaltet. Das Motto kam an, denn die Schüler durften sich über eine bis auf den letzten Platz besetzte Aula freuen.

Auf der Bühne standen nicht die Moderatoren Joko und Klaas, sondern Manu und Lars – die Schüler Manuel Herking und Lars Wesselink, die mit humorvollen Überleitungen durch die insgesamt 22 Programmpunkte führten. In Sachen Humor musste sich die Kopie dabei eindeutig nicht hinter dem Original verstecken.

Den Auftakt des Programms machte das Bardeler Klassenzimmer, das die einzelnen Stereotypen einer typischen Klassengemeinschaft offenbarte: So finden sich neben dem optimistischen Fünfenschreiber („Ich habe nicht gelernt, aber das wird trotzdem wohl eine Eins.“) auch die Nervensäge, der Bodybuilder und der Lehrerliebling in den Unterrichtsräumen wieder. Ein Beitrag, in dem das Spiel „Wenn ich du wäre…“ von den beiden Moderatoren gespielt wurde, sorgte für viele Lacher und auch der gesangliche Beitrag von Ellen Leuderalbert, die von Lehrerin Regine Smeets am Klavier begleitet wurde, bekam großen Beifall.

Mit Jannik Großecappenberg („Pietro und Sarah Lombardi erhalten den Umweltnobelpreis – als erster Müll, der sich selber trennt“) stand ein junger Stand-Up-Comedian und Bardeler Schüler als Stargast des Abends auf der Bühne.

Während der „Werbepause“ wurde eine Reihe von Sendungen von den Schülern aufs Korn genommen: In „Bardel Tag und Nacht“ räumten die Protagonisten mit Klischees auf, mit denen das Missionsgymnasium zu kämpfen hat, die „Knallerfrauen“ präsentierten Sketche, und bei „Shopping Queen“ wurden drei Kandidatinnen aus dem Publikum ausgewählt, die 20 Minuten Zeit hatten, ein vom Guido-Maria-Kretschmer-Double vorgetragenes Motto umzusetzen.

Sportlich ging es bei den tänzerischen Darbietungen des Abends zu: Mit „Unbound Rhythm“ standen Tänzerinnen aus Schüttorf auf der Bühne, die mit Synchronisation und Bewegungstalent überzeugten ebenso wie die Tanzgruppe „Priority“. Eine Versteigerung durfte in diesem Jahr ebenfalls nicht fehlen – für das Gemälde „Frau im Schleier“ gab es am Ende 75 Euro für die Stufenkasse aus dem Publikum. Dass sich auch viele Lehrer des Missionsgymnasiums an den einzelnen Programmpunkten und den Videoclips beteiligt haben, zeigt, welchen Stellenwert der „Bunte Abend“ in Bardel genießt.

Der Höhepunkt – zumindest aus Sicht der weiblichen Besucher – war wohl die finale Tanzeinlage der Schüler, die sich „als Reaktion auf die weiblichen Tanzgruppen“ am Ende mit freiem Oberkörper präsentierten und Beyoncés „Single Ladies“ unter lautstarken Anfeuerungen zum Besten gaben.