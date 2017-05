dpa Köln. Deutschlands Eishockey-Nationalteam muss bei der Weltmeisterschaft in Köln und Paris zwei Spiele auf Stürmer Patrick Hager verzichten. Der Angreifer der Kölner Haie wurde nach seiner Matchstrafe beim 3:6 gegen Russland für die Partien am Mittwoch gegen die Slowakei und am Freitag gegen Dänemark gesperrt. Das teilte der Weltverband IIHF mit. Hager war seinem Gegenspieler Sergej Mosjakin von hinten in die Beine gefahren.