Zwei Verletzte bei Unfällen an unbeschrankten Bahnübergängen

dpa Nohra. Wieder sind zwei Menschen bei Unfällen an unbeschrankten Bahnübergängen verletzt worden. Im bayerischen Tacherting wurde eine 74-Jährige in ihrem Auto von einem Zug erfasst. In Nohra in Thüringen erlitt ein 25 Jahre alter Autofahrer leichte Verletzungen, als sein Wagen mit einem Zug zusammenstieß. Jährlich sterben Dutzende Menschen an deutschen Bahnübergängen. im September waren in Niedersachsen eine Mutter und zwei Kinder gestorben, nachdem die Frau einen Zug bei schlechter Sicht übersehen hatte.