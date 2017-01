Zwei Verletzte bei Kollision auf Autobahn 30

Am Sonntagvormittag sind auf der A30 in der Obergrafschaft zwei Autos mit hoher Geschwindigkeit zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden verletzt, auch ein Kleinkind kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Bad Bentheim. Gegen 8.30 Uhr sind am Sonntagvormittag in Bad Bentheim etwa vier Kilometer vor der Grenzen zu den Niederlanden zwei Autos auf der A30 kollidiert. Nach Polizeiangaben war ein britischer BMW nach einem Überholvorgang zu früh wieder eingeschert und hatte dabei einen Mazda aus den Niederlanden berührt. Beide Fahrzeuge kamen daraufhin ins Schleudern und prallten mit hoher Geschwindigkeit in die Schutzplanken. Zwei Menschen wurden mit zum Teil schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. In dem BMW hatte zudem ein Kleinkind gesessen, das ebenfalls zur Untersuchung in die Euregio-Klinik in Nordhorn gefahren wurde.

An der Unfallstelle verteilten sich die Trümmer auf einer großen Fläche. Die Autobahn musste für längere Zeit halbseitig gesperrt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro.

An nahezu derselben Stelle war keine 24 Stunden zuvor ein Lastwagen verunglückt. Diesmal war Straßenglätte aber wohl nicht die Ursache für den Unfall: Die Fahrbahn sei am Sonntag geräumt und nicht glatt gewesen, erklärte die Polizei auf Nachfrage.