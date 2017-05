Zwei Verletzte bei Geisterfahrer-Unfall

dpa Görlitz. Ein Geisterfahrer ist auf der Autobahn 4 in Sachsen mit zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, einer von ihnen ist der Geisterfahrer. Nach der Kollision fuhr der 64-Jährige nach Angaben der Polizei noch einige hundert Meter weiter und prallte in die Mittelleitplanke. Der Mann war ursprünglich in Richtung Görlitz unterwegs. Auf einem Parkplatz machte er eine Pause. Von dort aus fuhr er in die falsche Richtung auf die Autobahn - und als Geisterfahrer durch einen Tunnel.