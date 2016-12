Zwei Nordhorner Sterbekassen fusionieren

Die „Grafschafter Sterbekasse e.V.“ und der Nachbarverein „Gegenseitigkeit Neuberlin e.V.“ fusionieren. Die „Grafschafter Sterbekasse Gegenseitigkeit“ mit über 6000 Mitgliedern nimmt am 1. Januar 2017 ihre Arbeit auf.

gn Nordhorn. Die Verschmelzung zweier Nordhorner Sterbekassen erfolgte nach intensiven Beratungen und Beschlüssen der Mitgliederversammlungen. Auf großes Interesse stießen die Mitgliederversammlungen der „Grafschafter Sterbekasse e.V.“ (GSK) und des Nachbarvereins „Gegenseitigkeit“ Neuberlin e.V. (NGN) bei den Mitgliedern. Hintergrund: Die Vorstände beider Sterbekassen beklagten die Schwierigkeiten, Mitglieder für die ehrenamtliche Vorstandsarbeit zu gewinnen. Ein Thema war aber auch die Prüfung von Rationalisierungsmaßnahmen in der Vereinsarbeit und der optimalen Mitgliederverwaltung.

Eine Möglichkeit, dieses Problem in den Griff zu bekommen, lag aus Sicht der Verantwortlichen in der Fusion zwischen zwei gleichstarken Vereinen. Seit Ende 2015 führten die Vorstände des NGN und der GSK etliche konstruktive Gespräche mit dem Ziel eines solchen Zusammenschlusses. Dabei wurde festgestellt, dass bei beiden Kassen die strukturelle Ausrichtung, das Vereinsvermögen sowie Beiträge und Leistungen dicht beieinanderlagen und ein Zusammenschluss (hier: Verschmelzung) erfolgversprechend aussah.

Unter notarieller Teilnahme erfolgten dann außerordentliche Mitgliederversammlungen des NGN und der GSK, in denen den Mitgliedern die Schwerpunkte eines „Verschmelzungsvertrages“ vorgetragen wurden. Beide Vereine stimmten in ihren Versammlungen diesem „Verschmelzungsvertrag“ zu.

Am 20. November erfolgte die erste Sitzung des neu gegründeten Vereins, der „Grafschafter Sterbekasse Gegenseitigkeit e.V.“, der am 1. Januar 2017 seine Tätigkeit aufnimmt. Der Zusammenschluss mit über 6000 Mitgliedern bedeute für die Mitglieder „eine noch zukunftsfähigere und leistungsstärkere Basis mit einer soliden finanziellen Rücklage“, heißt es in einer Presseerklärung.

Die Neuwahl des Vorstandes erbrachte folgendes Ergebnis:

1. Vorsitzender: Herbert Baltz; 2. Vorsitzender: Hans Lindemann; Geschäftsführer: Werner Lenk; Geschäftsstellenleitung: Hanni Haneklaus; Protokollführer: Patrick Mebius und Hans Lindemann; Kontaktpersonen: Bernhard Benen, Günther Guthard, Manfred Roßdeutscher und Werner Lenk; Beisitzer: Günther Knoop und Jens Stenneken; Kassenprüfer: Hans-Günther Benz, Wolfgang Kirsch, Gisela Handke und Gerd Slagelambers.

Aus den Vorständen schieden aus: Reinhard Wannink, Hans-Gerd Lambers, Sascha Mikulla, Günther Knoop sowie Jutta und Herbert Reurik. Ihnen wurde mit Präsenten für ihre langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeiten gedankt.