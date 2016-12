Zwei Nordhorner Firmen gehen nach Lohne

Gute Stimmung im Wietmarscher Rathaus in Lohne. Mit Haneklaus und LDN haben sich gleich zwei Unternehmen dazu entschieden, ihren Standort von der Kreisstadt Nordhorn in das Gewerbegebiet an die Autobahn 31 zu verlegen.

Lohne. Das Gewerbegebiet im Schnittpunkt von Autobahn 31 und Bundesstraße 213 im Wietmarscher Ortsteil Lohne wächst weiter. Am Mittwochmorgen haben Jürgen Haneklaus und seine beiden Söhne Pascal und Patrick gemeinsam mit Architekt Christian Beike das Vorhaben ihrer Betriebsverlagerung vorgestellt.

Das Unternehmen Haneklaus ist seit 30 Jahren in Nordhorn tätig und im Bereich der Gebäudesanierung aktiv, spezialisiert hat sich das Familienunternehmen auf den Bereich der Altbausanierung.

Am neuen Standort an der Meitnerstraße im Gewerbegebiet in Lohne sind für den künftigen Haneklaus-Standort bereits die Fundamente und eine Bodenplatte gelegt worden. Entstehen sollen hier ein Bürogebäude mit Betriebsleiterwohnung und ein separates Lagergebäude. Dabei soll das Bürogebäude künftig durch eine besondere Optik auffallen. Von allen Seiten wird es mit den Platten einer Photovoltaik-Anlage ummantelt.

Aufgebracht werden die dünnen schwarzen Platten auf einer Holzrahmenkonstruktion, die mit Dämmstoffen aus dem eigenen Unternehmen ausgefüllt wird. Die geplanten 422 Dünnschichtmodule bedecken eine Fassaden- und Dachfläche von gut 300 Quadratmetern, dazu kommen Fensterflächen. Während der Bauzeit sollen Interessierte die Möglichkeit bekommen, sich über die bautechnischen Möglichkeiten zu informieren.

Das Familienunternehmen, das seinen Standort an der Alfred-Mozer-Straße in Nordhorn nach der Fertigstellung der Betriebsstätte in Lohne ganz aufgibt, ist nicht nur mit der Sanierung von Altbauten aktiv. Jürgen, Pascal und Patrick Haneklaus stellen auch einen eigenen Dämmstoff her und beliefern damit andere Unternehmen in Deutschland und im europäischen Ausland. Daher habe das neue Grundstück direkt an der Autobahn eine große Rolle bei der Standortentscheidung gespielt, betonen alle drei übereinstimmend. „Wir sind vom Wachstum in Lohne beeindruckt und das Gewerbegebiet gefällt uns“, betonen die Unternehmer.

Die Fertigstellung des neuen Firmengebäudes ist Mitte des nächsten Jahres geplant. Insgesamt investiert Haneklaus rund eine Million Euro in den neuen Standort, davon verschlingt das auffällige Bürogebäude mit der Betriebsleiterwohnung etwa 600.000 Euro. Wenn alles wie geplant läuft, sind auch Einstellungen geplant.

Wietmarschens Bürgermeister Manfred Wellen zeigte sich am Mittwochmorgen beeindruckt von der Vorstellung der Unternehmensaktivitäten. „Mir war nicht bewusst, dass bei der Sanierung und Dämmung von Gebäuden so viel dahintersteckt“, sagte Verwaltungschef Wellen. Haneklaus sei ein „innovatives Unternehmen mit sehr viel Entwicklungspotenzial“. Das Thema der energetischen Sanierung werde auch in den nächsten Jahren interessant bleiben.

Das Unternehmen LDN hat sich nach Informationen der GN ebenfalls entschlossen, seinen Standort von Nordhorn nach Lohne zu verlegen. LDN steht für Labor Diagnostika Nord und arbeitet derzeit in der Kreisstadt an seinem Standort am Eichenhain. Das Unternehmen ist unter anderem auf dem Gebiet der sogenannten Invitro-Diagnostika tätig. LDN ist auch als Dienstleister für Labore und andere Einrichtungen im medizinischen Bereich tätig.

Wann genau der Umzug nach Lohne erfolgen wird, ist derzeit noch nicht eindeutig geklärt. Die Unterschrift unter dem Kaufvertrag für ein Grundstück an der Meitnerstraße ist aber getätigt. Auf der Karte der Gemeinde Wietmarschen zum Gewerbegebiet an der Autobahn in Lohne ist der LDN-Standort auf jeden Fall schon deutlich eingezeichnet. Verhandlungen zwischen Rathaus und LDN-Geschäftsführer Georg Manz, der in Wietmarschen wohnt, hatte es bereits seit längerer Zeit gegeben.