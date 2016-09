Zwei neue Sporthallen für Neuenhaus?

Neuenhaus. Dass es um die nach der französischen Partnerstadt Boussy-Saint-Antoine benannten Sporthalle nicht gut steht, das ahnten sie in Neuenhaus schon lange. Der Zustand der Kabinen und der Sanitärräume lässt arg zu wünschen übrig. Das Spielfeld für die Handballer ist zu klein. Und energetisch pfeift das rund 50 Jahre alte Gebäude ohnehin aus dem letzten Loch. Die Boussy-Halle ist, wie Rathaus-Chef Günter Oldekamp am Montagabend im Samtgemeinderat erläuterte, „stark sanierungsbedürftig“.

Bisher war man in Neuenhaus davon ausgegangen, dass eine Instandsetzung etwa 2,2 Millionen Euro kosten dürfte. Genaueres sollte eine Untersuchung des Architektenbüros Schröder Wenning aus Schüttorf ergeben. Und die Gutachter stellten der Boussy-Halle ein vernichtendes Zeugnis aus. Eine Sanierung würde 3,4 Millionen Euro kosten – mindestens. Darin nicht enthalten sind mögliche Unwägbarkeiten im Boden unter dem Gebäude, die noch weitere Kosten verursachen könnten. Und anschließend hätte man dann zwar eine zeitgemäße und erweiterte, aber eben immer noch alte Sportstätte.

Ein Dilemma, befindet die CDU im Samtgemeinderat. Sie hat nun einen Fragenkatalog aufgestellt, dem sich die anderen Ratsfraktionen am Montagabend angeschlossen haben. Im Mittelpunkt steht die Überlegung, die Boussy-Halle – zwischen Lise-Meitner-Gymnasium und Hallenbad gelegen – durch einen Neubau zu ersetzen. Die Verwaltung soll das prüfen.

Diese Idee führt nun zu der Situation, dass in Neuenhaus möglicherweise gleich zwei neue Sporthallen gebaut werden. Denn unabhängig von den jetzt angedachten Neubauplänen soll am Schulzentrum auch eine Kreissporthalle entstehen. Sie soll vor allem den Bedarf an Sportunterricht des Lise-Meitner-Gymnasiums abdecken, eine Schule des Landkreises. Hier war es in der Vergangenheit bei der Vereinbarkeit von Ganztagsangeboten und Vereinssport bereits zu Engpässen gekommen. Bislang war überlegt worden, die Kreissporthalle auf dem Gelände der früheren Burgschule an der Schulstraße zu errichten. Diese war Anfang 2015 abgerissen worden. Ob und wann dort gebaut wird, steht bisher aber noch nicht fest.

Nun gibt es folgende Überlegung: Die Samtgemeinde könnte auf der Freifläche an der Schulstraße in eigener Regie eine Dreifeld-Sporthalle als Ersatz für die Boussy-Halle bauen. Während dieser Zeit kann das alte Gebäude noch genutzt werden. Wenn das neue Gebäude fertig ist, kann die Boussy-Halle abgerissen werden und an selber Stelle Platz für einen Neubau des Landkreises machen. Ein Vorteil dieser Lösung wäre, dass die Kreissporthalle dann direkt neben dem kreiseigenen Gymnasium steht.

Oldekamp: Neuenhaus hat Nachholbedarf

Er werde in Kürze mit dem Landkreis das Gespräch suchen, teilte Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp dem Rat am Montagabend mit. Schließlich kämen auf die Kreiskasse hohe Kosten zu, wenn die Pläne so umgesetzt werden sollen. Die Kreissporthalle müsste der Landkreis selbst finanzieren. Für den Bau der eigenen Halle würde der Samtgemeinde – den üblichen Richtlinien folgend – ein Kreiszuschuss in Höhe von 25 Prozent der Kosten zustehen.

Über die Notwendigkeit, die Sporthallen-Situation in Neuenhaus zu verbessern, bestehe mit dem Landkreis grundsätzlich Einigkeit, sagte Günter Oldekamp im Gespräch mit den GN. Im Vergleich zu den meisten anderen Kommunen in der Grafschaft, die schon über große, moderne Sportstätten verfügen, habe Neuenhaus klaren Nachholbedarf.