Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Osterwald

Bei einem Zusammenstoß in Osterwald am Sonntagabend haben sich zwei Frauen leicht verletzt. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

gn Osterwald. Eine 51-jährige Frau ist am Sonntagabend gegen 20 Uhr mit ihrem Opel Corsa von der Nordhorner Straße nach links in die Straße Alte Piccardie im Osterwalder Ortsteil Alte Piccardie abgebogen. Beim Abbiegen stieß sie laut Polizeibericht mit dem entgegenkommenden Audi A 3 zusammen, der auf der Nordhorner Straße in Richtung Nordhorn unterwegs war. Die 42-jährige Fahrerin des Audi und die Opelfahrerin verletzten sich jeweils leicht. Der Rettungsdienst brachte die Audifahrerin in das Nordhorner Krankenhaus.

Die Ortsfeuerwehr Georgsdorf war mit drei Fahrzeugen vor Ort. „Der Audi rutschte infolge des Aufpralls noch auf eine angrenzende Weide und beschädigte einen Teil des Weidezaunes“, teilte die Polizei weiter mit. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.