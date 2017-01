Zwei Kleinflugzeuge in den USA zusammengeprallt - Drei Tote

Mehr aus diesem Ressort

Köln hat eine Silvesterparty unter Polizeischutz erlebt. Am Hauptbahnhof wurden erneut größere Gruppen nordafrikanischer Männer gesichtet und intensiv überprüft. Die Polizei berichtete von mehr Einsätzen in NRW, aber deutlich weniger Gewalt. mehr...

Mit einem Signalfeuer hat ein verunglückter Bergwanderer in Oberbayern mehrere Hektar Wald und Wiese in Flammen gesetzt. Er war zur Silvesternacht mit einem 36 Jahre alten Freund auf den Jochberg bei Bad Tölz gestiegen, um dort den Jahreswechsel zu feiern. mehr...

Hunderte Menschen kamen am Bosporusufer zusammen, um in einem der berühmtesten Istanbuler Nachtclubs das neue Jahr zu feiern. Dann dringt ein Angreifer ein - und richtet ein Massaker an. mehr...