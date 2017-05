Zwei Jugendförderpreise gehen in die Grafschaft

In Neuenhaus überreichte Walter Fricke einen Ball und eine Urkunde stellvertretend an Cornelius Westenberg. Foto: Huisjes

ah Bad Bentheim/Neuenhaus. Bereits im Februar hatte der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) die Preisträger bekannt gegeben, jetzt stand für die Jugendabteilungen von gleich zwei Grafschafter Vereinen die offizielle Ehrung an: Verbandsjugendobmann Walter Fricke aus Leer übergab den Jugendförderpreis des NFV an den SV Bad Bentheim und an Borussia Neuenhaus. Jeweils zwölf Jugendliche beider Vereine dürfen in den Sommerferien an einer Fußballferienfreizeit teilnehmen.

Für die Bentheimer Gruppe geht es nach Leipzig. Jugendleiterin Kerstin Hoegen freute sich bei der kleinen Übergabefeier im SVB-Vereinsheim über die Auszeichnung: „Daraus schöpfen wir Kraft und Mut, weiterzumachen und auch neue Ehrenamtliche zu gewinnen.“ Derzeit kümmern sich 58 Trainer und 19 Betreuer um mehr als 300 kickende Mädchen und Jungen.

Walter Fricke fiel auf, dass gerade aus der Grafschaft in jedem Jahr mindestens ein Verein den Jugendförderpreis erhalte, obwohl der NFV jährlich nur zehn Plätze vergeben könne. „Das zeigt, wie gut die Jugendarbeit hier ist“, sagte Kreisjugendobmann Harald Koning.

Jedes Jahr bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ein Länderspiel, aus dem sämtliche Einnahmen in die „Egidius-Braun-Stiftung“ fließen. Der Jugendförderpreis, den jährlich rund 100 Vereine erhalten, wird komplett aus Mitteln der Stiftung des früheren DFB-Präsidenten finanziert. „Der DFB tut also durchaus etwas für die Amateure“, betonte Walter Fricke. Kriterien für die Preisvergabe seien nicht sportliche Erfolge. „Wir wollen Vereine, die sich sozial mit Kindern beschäftigen. Der Preis ist hier in diesem Verein an der richtigen Stelle angekommen“, betonte Fricke. Auch Heinz-Gerd Jürriens, Erster Stadtrat der Stadt Bad Bentheim, freute sich über die Auszeichnung. „Der SVB ist ein sehr lebendiger Verein, der insbesondere durch seine gute Jugendarbeit bekannt ist“, sagte er.

Kurz nach seinem Besuch in der Burgstadt reiste Verbandsjugendobmann Fricke erneut in die Grafschaft und übergab gemeinsam mit Harald Koning und dem NFV-Kreisvorsitzenden Georg Alferink die Urkunde an den Jugendleiter von Borussia Neuenhaus, Conny Westenberg. Es ist bereits das zweite Mal, dass sich die Dinkelstädter über den Jugendförderpreis freuen konnten. Im Jahr 2005 war es Westenberg selbst gewesen, der als Betreuer mit 16 Jugendlichen zu einer Fußballfreizeit nach Schönhagen an die Ostsee reisen durfte. In diesem Sommer geht es für zwölf Jugendliche und ihren Betreuer Timo Kohn in die Sportschule Grünberg nach Hessen.

Der stellvertretende Juniorenfachwart Westenberg hatte die Neuenhauser Bewerbung beim NFV eingereicht. Der Dank des stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Detlef ter Haar ging deshalb an ihn und den Jugendfachwart Klaus Schüring. Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp lobte die – dank des hohen Engagements der Ehrenamtlichen – „sehr, sehr starke Jugendarbeit“ der Borussia. „Das ist alles keine Selbstverständlichkeit“, sagte er. Die Samtgemeinde hatte die Gründung der Jugendspielgemeinschaft mit dem SV Veldhausen 07 finanziell unterstützt. Für ihn der richtige Weg: „Ihr habt die Vorteile genutzt und demografisch war es sowieso die richtige Entscheidung“, sagte Oldekamp in Richtung der Vereinsvertreter.

Walter Fricke war im Sportlerheim ein Foto der Flüchtlingsmannschaft des Vereins aufgefallen. „Hier wird Integration gelebt“, freute er sich. Dass gleich zwei Vereine aus einem Landkreis den Jugendförderpreis erhielten, ist nach seiner Einschätzung einzigartig. „Ihr habt hier gute Sportanlagen und engagierte Mitarbeiter“, nannte Fricke zwei Kriterien, die für die Grafschaft sprächen.

