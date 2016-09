Zwei gestohlene Van-Gogh-Bilder in Neapel entdeckt

dpa Neapel. Zwei Gemälde von Vincent van Gogh sind 14 Jahre nach einem spektakulären Einbruch im Amsterdamer Van Gogh Museum in Italien gefunden worden. Die italienische Polizei hatte sie in Neapel bei einer Großaktion gegen das organisierte Verbrechen entdeckt, teilte das Amsterdamer Van Gogh Museum mit. Bei den kostbaren Werken handelt es sich um das Gemälde „Meeressicht bei Scheveningen“ und „Die Kirche von Nuenen mit Kirchgängern“. Sie seien leicht beschädigt, aber in relativ gutem Zustand, bestätigte das Museum.