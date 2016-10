Zwei BGH-Urteile stärken Autokäufer

Mehr aus diesem Ressort

Nach Lesart der französischen Behörden ist das Camp am Ärmelkanal geräumt. Am Abend waren aber noch zahlreiche Migranten vor Ort. mehr...

Was geschah auf dem Gehöft im ostwestfälischen Höxter? Zum Prozessauftakt schildert der Staatsanwalt grausame Details. Frauen wurden demnach körperlich und seelisch systematisch gequält, um sie gefügig zu machen und ihren Willen zu brechen. mehr...

Die gesetzliche Rente reicht künftig bei vielen nicht gegen den Absturz in Armut. Der Rat der Regierung: private Vorsorge. Doch damit ruft sie heftige Kritik hervor. mehr...

Empörung über Spanien in der Nato: Das Land hatte Russland das Betanken von Kriegsschiffen in der nordafrikanischen Exklave Ceuta zugesagt - obwohl die Flotte das Regime in Syrien stärken soll. mehr...